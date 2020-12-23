Футболист будет восстанавливаться от мышечного повреждения.
Торган Азар, Getty Images
23 декабря 2020, 20:49
Полузащитник дортмундской Боруссии Торган Азар получил очередную травму. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".
Футболист несколько недель будет восстанавливаться из-за мышечного повреждения.
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Отметим, что Азар после матча группового этапа Лиги чемпионов против Зенита восстанавливался от травмы и пропустил три игры.
22-го декабря он вышел на поле в кубковом поединке против Айнтрахта из Брауншвейга (0:2) на восемь минут.
В текущем сезоне бельгиец сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча.
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