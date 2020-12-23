Германия

Футболист будет восстанавливаться от мышечного повреждения.

Полузащитник дортмундской Боруссии Торган Азар получил очередную травму. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".

Футболист несколько недель будет восстанавливаться из-за мышечного повреждения.

Читай также: Торган Азар получил 10-й номер в Боруссии Д

Отметим, что Азар после матча группового этапа Лиги чемпионов против Зенита восстанавливался от травмы и пропустил три игры.

22-го декабря он вышел на поле в кубковом поединке против Айнтрахта из Брауншвейга (0:2) на восемь минут.

В текущем сезоне бельгиец сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!