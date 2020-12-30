Германия

Организаторы состязания опубликовали видео с наиболее памятными моментами, накопившимися к сегодняшнему дню.

Незадолго до празднования Нового года, официальный YouTube-канал немецкой Бундеслиги решил подвести промежуточные статистические итоги сезона-2020/21, назвав рекорды, которые удалось установить игрокам, а также вспомнив наиболее памятные моменты на сегодняшний день.

В подборку вошел промах нападающего Вольфсбурга Вута Вегхорста, который своим ударом в матче седьмого тура против Хоффенхайма прервал 35-матчевую серию из точных ударов со стандартов подобного типа для его команды. При этом, в рамках этого же тура Макс Крузе из Униона Берлина сумел реализовать свой 16 пенальти кряду, сравнявшись по данному показателю с Хансом-Йоахимом Абелем, который играл за Бохум с 1977 по 1982 год. По иронии судьбы, уже в матче следующего тура против Кельна Крузе был установлен Тимо Хорном.

Отметили организаторы также и старания футболиста билефельдской Арминии Йоана Симуна Эдмундсона, который благодаря своему голу в рамках второго тура в ворота Кельна не только принес первую победу своей команде после возвращения в "элиту" спустя 11 лет отсутствия, но и стал первым игроком из Фарерских островов, который забивал в немецкой Бундеслиге.

Юссуф Мукоко (Боруссия Д) стал наиболее юным автором гола в истории первенства, в возрасте 16 лет и 28 дней отправив мяч в ворота Унион Берлин в рамках поединка тринадцатого тура. В то время как Джамал Мусиала стал не только самым молодым дебютантом мюнхенской Баварии за всю историю Бундеслиги (17 лет 115 дней), но и стал вскоре самым молодым автором гола "Красной машины". Похожим достижением отметился и Флориан Виртц (Байер), который стал наиболее юным автором трех забитых мячей до наступления 18-летнего возраста.

Гол Валентино Лазаро ударом "скорпиона" в ворота леверкузенского Байера — наиболее эффектный забитый мяч в текущем сезоне Бундеслиги, по мнению организаторов. Данный мяч пропустил Лукаш Градецки. Он же — стал автором главного курьеза, отправив мяч в свои ворота в матче восьмого тура против Арминии из Билефельда. А главным "спасителем" своей команды назвали Александара Драговича, который затем своим точным ударом сумел спасти эту игру.

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