Германия

Хавбек мюнхенского клуба подвел итог матча Бундеслиги против менхенгладбахского клуба.

Полузащитник Баварии Леон Горецка прокомментировал поражение от менхенглабахской Боруссии в матче 15-го тура немецкого чемпионата.

"Вести в гостях 2:0, а затем так отдать игру, конечно это очень неприятно. В первые 30, 35 минут мы показывали лучшую игру за очень долгое время. Но мы два раза потеряли мяч в ситуациях, в которых не должны были его терять.

Реакция тоже была неправильной. В итоге счет стал 2:2. Третий гол мы пропустили из похожей ситуации. Мы три раза сами пригласили соперника, и он использовал эти шансы.

Потом было непросто, ведь другая команда сосредоточилась исключительно на обороне своих ворот. Во втором тайме нам в нескольких моментах не повезло. Это были индивидуальные ошибки. В данный момент мы просто слишком много пропускаем", — приводит слова Горецки официальный сайт Баварии.

Ранее главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик заявил, что вину за поражение Бавария должна полностью записать на себя.