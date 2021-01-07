Германия

Рабби Матондо до окончания сезона будет играть в Чемпионшипе.

Шальке и Сток Сити согласовали аренду Рабби Матондо — сообщили официальные сайты обоих клубов.

Арендное соглашение по поводу 20-летнего валлийского вингера рассчитано до конца сезоне-2020/21. Контракт Матондо с Шальке действует до 30 июня 2023 года.

Вингер национальной сборной Уэльса (7 матчей, 0 голов) является воспитанником академии Манчестер Сити, а в первой команде Шалке сыграл 32 матча во всех турнирах (2 гола).

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