Рабби Матондо до окончания сезона будет играть в Чемпионшипе.
Рабби Матондо, фото ФК Сток Сити
07 января 2021, 22:08
Шальке и Сток Сити согласовали аренду Рабби Матондо — сообщили официальные сайты обоих клубов.
Арендное соглашение по поводу 20-летнего валлийского вингера рассчитано до конца сезоне-2020/21. Контракт Матондо с Шальке действует до 30 июня 2023 года.
Вингер национальной сборной Уэльса (7 матчей, 0 голов) является воспитанником академии Манчестер Сити, а в первой команде Шалке сыграл 32 матча во всех турнирах (2 гола).
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