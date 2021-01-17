Германия

Football.ua рассказывает про яркие поединки в рамках турнира.

Вылет Баварии от одного из лидеров второй Бундеслиги – Хольштайн Киля стал главной сенсацией текущего сезона в Германии. До этого поединка "роттен" последний раз вылетали от клуба из низшего дивизиона в 2004 году, когда минимально уступили Алеманнии Ахен в четвертьфинале (1:2). Однако в минувшем десятилетии сия незавидная участь постигла не только мюнхенский гранд, но и другие топ-клубы элитного дивизиона. О них и пойдет речь.

Сразу оговоримся, что мы рассматривали Лейпциг исключительно с сезона-2016/17, когда команда из Саксонии впервые громко заявила о себе и вошла в когорту сильнейших команд первой Бундеслиги.

Боруссия Дортмунд

Вылеты от Киккерс Оффенбах в сезоне-2010/11 и бременского Вердера в сезонах-2018/19 и 2019/20

В период с 2011 по 2020 годы Боруссия пять раз участвовала в решающем поединке национального кубка, но в этом промежутке нашлось место и трем весьма неожиданным вылетам.

В октябре 2010 дортмундцы лишь начинали свое триумфальное шествие к золотым медалям Бундеслиги под руководством Юргена Клоппа, а скромный Киккерс из Оффенбаха, выпавший "шмелям" во втором раунде, не выступал для них особой преградой для дальнейшего продвижения по кубковой сетке. Тем не менее, так только казалось на первый взгляд.

Тогдашний лидер третьей Бундеслиги, в итоге финишировавший седьмым, героически отбился от атак будущих чемпионов Германии, а в одном эпизоде даже проверил на прочность перекладину ворот Романа Вайденфеллера.

Дело докатилось до серии пенальти, где чуть лучше своего коллеги по амплуа сыграл вратарь Киккерс – Роберт Вулниковски, парировавший удары Лукаса Барриоса и Роберта Левандовски.

А вот недавние вылеты от Вердера в 1/8 финала еще довольны свежи в памяти. В сезоне-2018/19 Боруссия выглядела однозначным фаворитом домашней дуэли с бременцами, но каким-то непостижимым образом умудрилась пропустить соперника в следующий раунд.

В основное время обе команды обменялись голами, и даже несмотря на потерю из-за травмы Марко Ройса "шмели" дважды выходили вперед в дополнительное время, но каждый раз "музыканты" сумели сравнивать счет. Стоит также отметить, что ворота Боруссии тогда защищал дебютант Эрик Ольшлегель, который совершил несколько классных сейвов по ходу встречи, но ничего не смог поделать в серии пенальти, в отличии от своего визави – Иржи Павленки.

Спустя год дортмундцам представилась возможность взять реванш, причем на той же стадии турнира, но в этот раз Вердер сумел оформить проход в следующую стадию уже в основное время.

Посредственная игра в первом тайме, увенчавшаяся двумя голами бременского клуба, в том числе роскошным выстрелом экс-игрока Боруссии Леонардо Биттенкурта, преобразилась во второй половине встречи с появлением на поле неудержимого Эрлинга Холланда, сумевшего сократить отставание в счете.

Несмотря на это, Милоту Рашице практически тут же удалось вновь увеличить преимущество своей команды до двух голов, а Дортмунду не помог даже чудо-гол юного Джованни Рейны.

РБ Лейпциг

Вылет от Динамо Дрезден в сезоне-2016/17

Это далеко не последнее упоминание дрезденского Динамо в этом тексте.

В сезоне-2016/17, дебютном для Лейпцига в первой Бундеслиге, "быки" не сумели преодолеть барьер первого раунда национального кубка. До поры до времени все складывалось как нельзя лучше для подопечных Ральфа Хазенхюттля.

После первого тайма РБ вел 2:0 усилиями Марселя Забитцера и Доминика Кайзера, но динамовцам удалось уйти от поражения благодаря дублю Штефана Кучке, поэтому исход сего противостояния должен был решиться в серии одиннадцатиметровых.

Символично, что роль антигероя примерил на себя автор одного из забитых мячей – Кайзер, ставший единственным игроком в составах обеих команд, не реализовавший удар с точки, который, к тому же, на тот момент был еще и капитаном команды,

Кроме того, игра в Дрездене запомнилась не только футбольными делами, но и протестом фанатов Динамо против коммерческого проекта в лице Лейпцига, которые бросили на поле отрубленную голову быка и вывесили несколько оскорбительных транспарантов в адрес саксонского коллектива.

Шальке 04

Вылет от Динамо Дрезден в сезоне-2014/15

Та же участь, что и Лейпциг, только двумя годами ранее, постигла и Шальке.

Динамо сумело огорошить "плутов" голами Юстина Эйлерса с пенальти и Нильса Тейшейры, а подопечные Йенса Келлера сподобились в ответ лишь на гол-престижа в исполнении Жоэля Матипа.

Вольфсбург

Вылеты от Энерги Котбус в сезоне-2010/11 и Лейпцига в сезоне-2011/12

В сезоне-2010/11 Вольфсбург, возглавляемый Стивом Маклареном, а также имея в составе таких игроков как Марио Манджукич, Эдин Джеко, Графите, Симон Кьяер, умудрился опростоволосится с Энерги в 1/8 финала. Команда из Котбуса сумела трижды огорчить Диего Бенальо в первом тайме, так что вторая половина встречи превратилась в формальность.

Стоит также отметить два интересных факта: дублем в той встрече отметился нынешний игрок Фрайбурга Нильс Петерсен, знакомый всем поклонникам немецкого футбола, а Энерги в том сезоне сумела дойти аж до полуфинала, где в битве андердогов уступила Дуйсбургу путевку в финал.

Спустя год "волки" умудрились вылететь на первой же стадии турнира. И не спешите писать о том, что вылет от Лейпцига сложно назвать сенсационным, так как на тот момент "быки" выступали в региональной лиге Север!

РБ дважды поразил ворота гостей в первом тайме, но Вольфсбургу удалось сравнять счет. Тем не менее, саксонцы сумели уйти на перерыв с преимуществом в счете, а во второй половине встречи результат не изменился.

Боруссия Менхенгладбах

Вылеты от Дармштадта в сезоне-2013/14 и Арминии Билефельд в сезоне-2014/15

Не избежала конфузов в минувшем десятилетии и гладбахская Боруссия. Первой неожиданностью стало поражение в серии пенальти от Дармштадта в 1/32 финала. Не помогло даже наличие в воротах Марк-Андре тер Штегена.

А вот год спустя мини-сенсацию в кубке страны произвела скромная Арминия, на тот момент игравшая в третьей Бундеслиге.

Оба коллектива обменялись голами в середине первого тайма, а затем довели дело до серии пенальти, где "жеребцы" допустили два промаха с 11 метров, а соперник только один.

Несмотря на это, стать вторым Дуйсбургом, в сезоне-2010/11 дошедшим до финала турнира, у Арминии не получилось. В полуфинале случился разгром от будущего обладателя трофея – Вольфсбурга.

Байер Леверкузен

Вылеты от Динамо Дрезден (2011/12), Кайзерслаутерна (2013/14), Шпортфройнде Лотте (2016/17) и Хайденхайма (2018/19)

Пальму первенства этого сомнительного списка получает леверкузенский Байер, умудрившийся сразу четыре раза в минувшем десятилетии вылететь из кубка от намного более слабых команд.

В первом случае "аптекари" пострадали от рук, или правильнее будет сказать ног, динамовцев из Дрездена, которых можно смело назвать грозой авторитетов минувшей декады.

Впечатляет не только сам факт победы андердога, но и итоговый камбэк. После часа игры Байер вел 3:0 на Глюксгаз-штадионе усилиями Эрена Дердийока, Сиднея Сэма и Андре Шюррле, но, видимо, слегка расслабился, позволив хозяевам перевести игру в дополнительное время.

Тревожный звоночек не был как следует услышан командой Робина Дутта, и Динамо сумело вырвать победу на 117 минуте, отправив "фармацевтов" долой из национального кубка.

Спустя два сезона преградой на пути в полуфинал стал некогда грозный Кайзерслаутерн. Самое обидное для леверкузенцев, что сопернику вновь удалось забить решающий гол в самой концовке второго экстра-тайма.

В кампании-2016/17 сенсацию произвел уже скромный Шпортфройнде Лотте, представлявший третью Бундеслигу, который сперва выбил из турнира бременский Вердер, а затем остановил команду из Леверкузена.

Байер дважды выходил вперед в основное, и дополнительное время, благодаря голам Кевина Фолланда, но Лотте дважды героически отыгрывался, сумев довести дело до победной серии одиннадцатиметровых.

Ну а завершим вылетом от Хайденхайма, в сезоне-2018/19 едва не остановившим в четвертьфинале саму Баварию, устроив голевую перестрелку в Мюнхене (5:4), а на предыдущей стадии добыв волевую победу над Байером.