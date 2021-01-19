Германия

Доминик Кор продолжит карьеру в Майнце.

Айнтрахт Ф и Майнц согласовали аренду полузащитника Доминика Кора — сообщил официальный сайт "карнавальщиков".

26-летний центральный полузащитник будет выступать за Майнц под №31 на правах аренды до окончания сезона-2020/21.

За свою карьеру Кор выступал за Байер (69 матчей во всех турнирах, 4 гола), Аугсбург (102, 3) и Айнтрахт Ф (29, 1).

Ранее сообщалось, что в Айнтрахт вернулся Лука Йович.

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