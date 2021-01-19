Доминик Кор продолжит карьеру в Майнце.
Доминик Кор, фото ФК Майнц
19 января 2021, 16:53
Айнтрахт Ф и Майнц согласовали аренду полузащитника Доминика Кора — сообщил официальный сайт "карнавальщиков".
26-летний центральный полузащитник будет выступать за Майнц под №31 на правах аренды до окончания сезона-2020/21.
За свою карьеру Кор выступал за Байер (69 матчей во всех турнирах, 4 гола), Аугсбург (102, 3) и Айнтрахт Ф (29, 1).
Ранее сообщалось, что в Айнтрахт вернулся Лука Йович.
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