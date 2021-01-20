Завершился матч 17-го тура Бундеслиги.
getty images
20 января 2021, 23:24
В поединке 17-го тура чемпионата Испании Бавария на выезде сумела минимально обыграть Аугсбург.
Мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а "фуггеры" остаются на 12-м месте.
Аугсбург — Бавария 0:1
Гол: Левандовски, 13 (с пенальти)
Аугсбург: Гикевич — Оксфорд, Гауэлуэ (Йенсен, 72), Удуохай — Калиджури, Хедира (Штробль, 46), Груэзо, Яго — Хан (Нидерлехнер, 72), Рихтер (Финнбогасон, 72), Варгас
Бавария: Нойер — Эрнандес, Алаба, Боатенг, Павар — Коман (Мусиала, 80), Горетцка, Мюллер, Киммих, Гнабри (Сане, 67) — Левандовски (Толиссо, 67)
Предупреждения: Хежира, Удуохай