Германия

Немецкий хавбек не вел переговоры с Арсеналом.

Полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, футболист пока не вел переговоры с Арсеналом и не был близок к переходу в данный клуб.

Боруссия не собирается продавать его в январе и примет решение по его будущему в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Брандта 26 матчей за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил два гола.

Отметим, что Арсенал уже подписал хавбека мадридского Реала Мартина Эдегора на правах аренды.

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