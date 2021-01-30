Германия

У швейцарского голкипера проблемы с плечом.

Вратарь дортмундской Боруссии Роман Бюрки не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке 19-го тура Бундеслиги против Аугсбурга. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, у 30-летнего швейцарца проблемы с плечом, из-за чего в воротах его заменит Марвин Хитц.

После 18 туров "шмели" занимают седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков.

Поединок Боруссия Д — Аугсбург пройдет сегодня, 30 января, в 16:30 по киевскому времени.