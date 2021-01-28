Германия

Немецкий клуб заинтересовался Мануэлем Локателли.

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, 23-летний итальянец попал в сферу интересов дортмундской Боруссии. которая могла подписать его еще летом, но тогда трансфер был заблокирован.

В нынешнем сезоне Локателли провел 17 поединков, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.