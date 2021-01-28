Германия

Сумма отступных за французского центрального защитника отпугнула претендентов.

Центральный защитник немецкого РБ Лейпциг Дайот Упамекано достаточно долгое время находится в центре внимания европейский топ-клубов, однако заплатить за него указанную "красными быками" сумму отступных желающих так и не нашло, о чем сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

РБ Лейпциг потребовал с потенциальных покупателей, среди которых назывались мадридский Реал, мюнхенская Бавария и английский Манчестер Юнайтед, сумму в 42,5 млн евро, что является меньшей величиной, чем оценка стоимости игрока, согласно мнению портала Transfermarkt (60 млн евро), однако все равно отпугивает топ-клубы в период пандемии COVID-19.

Действующее соглашение с немецким клубом у 22-летнего французского защитника подходит к концу летом 2023 года.

В текущем сезоне он уже успел принять участие в 24-х матчах за свой клуб, в ходе которых по разу отметился голом и результативной передачей.

Следующий матч РБ Лейпциг, с возможным участием в нем Упамекано, состоится 30 января, в 19:30 по киевскому времени, когда команда Юлиана Нагельсманна сыграет домашний поединок против леверкузенского Байера.