Специалист выделил бельгийского форварда.
Ромелу Лукаку, getty images
27 февраля 2021, 22:25
Главный тренер миланского Интера Антонио Конте сравнил форварда клуба Ромелу Лукаку с игроком в американский футбол.
"Сильно упрощу, если скажу, что Лукаку хорош, когда у него есть свободное пространство. Кажется, что такие парни, как Лукаку и Лаутаро не нравятся защитникам соперников.
Вообще, Лукаку — один из самых необычных футболистов в мире. Он — центрфорвард, на которого можно забрасывать мячи и он всю борьбу выиграет. Он похож на игрока в американский футбол", — цитирует Конте Corriere dello Sport.
В текущем сезоне Ромелу Лукаку сыграл за Интер 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола.
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