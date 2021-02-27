Германия

Специалист выделил бельгийского форварда.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте сравнил форварда клуба Ромелу Лукаку с игроком в американский футбол.

"Сильно упрощу, если скажу, что Лукаку хорош, когда у него есть свободное пространство. Кажется, что такие парни, как Лукаку и Лаутаро не нравятся защитникам соперников.

Вообще, Лукаку — один из самых необычных футболистов в мире. Он — центрфорвард, на которого можно забрасывать мячи и он всю борьбу выиграет. Он похож на игрока в американский футбол", — цитирует Конте Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку сыграл за Интер 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола.

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