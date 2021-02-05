Италия

Нападающего Милана вызвали для дачи показаний.

Помимо расследования, которое проводит федерация футбола Италии относительно конфликта Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку во время матча между Миланом и Интером в Кубке Италии, государственная прокуратура Италии также сочла необходимым начать собственное расследование — сообщает Football Italia.

Следователи прокуратуры изучают материалы дела, с тем, чтобы определить, нет ли в нем элементов расизма.

В пятницу, 5 февраля, в прокуратуру для дачи показаний был вызван Ибрагимович, в ближайшее время ту же процедуру придется пройти Лукаку.

За стычку на поле нападающие Милана и Интера получили по одному матчу дисквалификации, однако решение по поводу возможных обвинений в расизме пока не принято.

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