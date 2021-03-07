Германия

Завершился поединок 24-го тура чемпионата Германии, в котором встретились две команды из второй части турнирной таблицы.

В поединке 24-го тура немецкой Бундеслиги Кельн на своем поле расписал ничью с приехавшим в гости бременским Вердером. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет первыми, когда в середине второго тайма на 66-й минуте Джошуа Саргент воспользовался передачей Романо Шмида. Хозяева ответили голом в исполнении вышедшего на замену Йонаса Гектора на 83-й минуте поединка.

Таким образом, Вердер набрал 27 очков и после 23 игр занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, а у Кельна 22 балла и 14-я строчка.

Кельн — Вердер 1:1

Голы: Гектор, 83 — Саргент, 66

Кельн: Тимо Хорн — Каттербах, Мере, Яннес Хорн — Якобс (Лимниос, 72), Реджбечай (Гектор, 72), Скири, Майер, Вольф — Тильманн (Дрекслер, 67), Дуда (Бонавентуре, 72)

Вердер: Павленка — Фридль, Топрак, Велькович — Аугустинссон (Агу, 90+1), Селассие — Эггештайн, Мевальд (Шмид, 57) — Саргент (Зельке, 86) — Фюллькруг (Биттенкурт, 57), Рашица

Предупреждения: Якобс, Дрекслер