Германия

Специалист не стал критиковать игру своих подопечных.

Главный тренер Шальке Димитриос Граммозис прокомментировал разгромное поражение от Вольфсбурга в 25-м туре Бундеслиги (5:0).

"В последние несколько месяцев футболисты улучшили свою игру. Сегодня мы подавлены результатом. У нас было много запланированного. Сначала мы хорошо играли и не давали Вольфсбургу создать моменты. Автогол Мустафи возник ниоткуда. Незадолго до этого мы могли забить два гола, но не было последней передачи.

Во втором тайме мы раздали слишком много подарков Вольфсбургу. К тому же мы сделали слишком много ошибок, за что такой классный соперник как Вольфсбург нас наказал. Вижу что мы не сохраняем компактность и не можем не давать соперникам приближаться к нашим воротам. Теперь мы пойдем домой, поработаем над игрой, а затем подготовимся к следующему противнику", — цитирует Граммозиса пресс-служба Шальке.

Шальке не может выиграть уже девять матчей и все так же занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

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