Германия

Клуб рассчитывает, что немец вернет команде былую славу.

Бывший тренер РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайма и Штутгарта Ральф Рангник может вернуться в клуб из Гельзенкирхена, который возглавлял в 2004-2005-м и в 2011-м годах.

По информации Bild, специалист займет должность спортивного директора Шальке с целью возвращения клубу былой славы.

Отмечается, что это будет последним местом работы 62-летнего немца перед уходом на пенсию.

В текущем сезоне Бундеслиги Шальке занимает последнюю строчку в турнирной таблице с 10-ю очками по итогу 24-х поединков.

Ранее Рангник покинул пост главы отдела спорта Ред Булл после неудачных переговоров с Миланом, а также отказал Челси после отставки Фрэнка Лампарда.

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