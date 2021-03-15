Французский защитник не поможет сборной Франции.
Дайот Упамекано, РБ Лейпциг
15 марта 2021, 21:41
Защитник Лейпцига Дайот Упамекано получил повреждение, из-за чего будет вынужден пропустить около двух недель. Об этом сообщает пресс-служба "быков".
На восстановление 22-летнему французу понадобится около 10-14 дней.
Таким образом, Упамекано не сможет помочь ни молодежной сборной Франции на Евро U-21, ни основной национальной команде в мартовских поединках.
Напомним, что в летнее трансферное окно Упамекано станет игроком Баварии.
Также отметим, что 24 марта состоится отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Украины.
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