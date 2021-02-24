Австрийский клуб заработает на очередном трансфере француза.
Дайот Упамекано, getty images
24 февраля 2021, 14:29
Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано по окончании сезона перейдет в Баварию.
По информации Salzburger Nachrichten, экс-клуб француза Ред Булл Зальцбург получит солидную компенсацию за трансфер футболиста.
Австрийский клуб должен получить 20% от суммы трансфера – более 8 миллионов евро.
Сообщалось, что Бавария активировала опцию выкупа футболиста у РБ Лейпцига за 42,5 миллиона евро.
Напомним, что стороны согласовали контракт сроком до 30 июня 2026 года.
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