Германия

Австрийский клуб заработает на очередном трансфере француза.

Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано по окончании сезона перейдет в Баварию.

По информации Salzburger Nachrichten, экс-клуб француза Ред Булл Зальцбург получит солидную компенсацию за трансфер футболиста.

Австрийский клуб должен получить 20% от суммы трансфера – более 8 миллионов евро.

Сообщалось, что Бавария активировала опцию выкупа футболиста у РБ Лейпцига за 42,5 миллиона евро.

Напомним, что стороны согласовали контракт сроком до 30 июня 2026 года.

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