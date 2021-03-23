Германия

Немецкий хавбек пропустит предстоящие встречи национальной команды.

Полузащитник Реала Тони Кроос пропустит предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в составе сборной Германии из-за травмы.

Официальный сайт немецкого футбольного союза сообщает, что футболист прибыл в расположение национальной команды, уже испытывая проблемы с приводящей мышцей. После обследования было установлено, что травма носит серьезный характер и не позволит Кроосу сыграть с Исландией, Румынией и Северной Македонией.

Наставник сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Наш медицинский штаб изучил травму Тони и провел интенсивное лечение. Он хотел остаться с нами, и я не хотел бы его терять.

Однако, учитывая, что летом состоится чемпионат Европы, мы решили, что полное восстановление Крооса от этой травмы – это приоритет".

Ранее Тони Кроос стал четвертым немцем, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.