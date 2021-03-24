Германия

Футболист не получает достаточного игрового времени.

Полузащитник мюнхенской Баварии Марк Рока не думает об уходе из клуба. Об этом сообщил агент футболиста в интервью Goal.com.

"Марк не поддерживает идею ухода из Баварии, и Бавария не сообщала нам, что они хотят продать Марка после окончания сезона.

Конечно, каждому игроку хочется получать больше игровой практики. Но вы должны учитывать, что Марк перебрался в Баварию только в октябре. Было бы глупо обсуждать уход прямо сейчас.

У Марка есть долгосрочный контракт с Баварией до 2025 года. Он не тот парень, который опускает руки через пять месяцев. Он тот, кто борется за свое место", — сказал Кристиан Вайн.

Напомним, Рока перебрался в Баварию из испанского Эспаньола за 9 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 10 игр за мюнхенцев во всех турнирах.

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