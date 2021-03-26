Германия

Немец высказался о победе в Лиге чемпионов.

Защитник Баварии Йосуа Киммих поделился мыслями о главном еврокубковом турнире.

"Когда я был ребенком, я думал, что когда выиграю Лигу чемпионов, смогу относится ко всему проще, но это не тот случай. Когда выигрываешь раз, хочешь сделать это снова. Мы желаем доказать, что это было не просто везение.

Мы восхищаемся Реалом, ведь они выиграл 4 титула ЛЧ за 5 лет. Этот голод и воля к победе – наша цель.

У нас есть потенциал бороться за Лигу чемпионов каждый год. Победа была бы более ценной и эмоциональной с болельщиками на стадионе", – цитирует Киммиха Twitter Bayern&Germany.

Ранее Йосуа Киммих претендовал на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.