Германия

Немецкий защитник вслед за своим одноклубником решил сменить клуб.

Защитник Баварии Жером Боатенг принял решение грядущим летом покинуть Баварию, об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист принял данное решение после известий о том, что мюнхенский клуб летом также покинет австрийский защитник Давид Алаба.

Контракт 32-летнего немца с Баварией истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Жером Боатенг может перейти в Челси.

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