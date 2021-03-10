Защитник Баварии Жером Боатенг принял решение грядущим летом покинуть Баварию, об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист принял данное решение после известий о том, что мюнхенский клуб летом также покинет австрийский защитник Давид Алаба.  

Контракт 32-летнего немца с Баварией истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Жером Боатенг может перейти в Челси.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.