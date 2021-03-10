Немецкий защитник вслед за своим одноклубником решил сменить клуб.
Жером Боатенг, getty images
10 марта 2021, 11:09
Защитник Баварии Жером Боатенг принял решение грядущим летом покинуть Баварию, об этом сообщает Bild.
По информации источника, футболист принял данное решение после известий о том, что мюнхенский клуб летом также покинет австрийский защитник Давид Алаба.
Контракт 32-летнего немца с Баварией истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Жером Боатенг может перейти в Челси.
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