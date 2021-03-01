Лига наций

Наставник сборной Германии изменил свои планы из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что он готов рассмотреть возвращение в национальную команду защитника Боруссии Д Матса Хуммельса, а также двух футболистов Баварии Жерома Боатенга и Томаса Мюллера.

"Когда начинаешь делать перемены и изменения в составе, то нельзя резко отказываться от плана и начинать двигаться в другом направлении. Но пандемия коронавируса отняла почти целый год, поэтому сейчас можно и нужно рассмотреть перерыв в этом процессе, если это необходимо.

Если я посчитаю, что мне нужны игроки, которые могут добавить энергии в футбольном или лидерском планах, то возвращение в сборную возможно. Я могу обещать, что мы такую возможность рассмотрим и не будем никого исключать. Это будет сложный и важный вопрос, в том числе и для меня. Характеры Томаса Мюллера и Матса Хуммельса не будут давить на остальных", — приводит слова Лева Kicker.

Напомним, что Хуммельс, Боатенг и Мюллер перестали получать приглашения в сборную Германии в 2019 году, после чего все трое решили завершить международную карьеру.

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