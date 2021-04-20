Германия

Мюнхенцы хотят опередить мадридский Реал.

Бавария собирается форсировать развитие событий в ближайшее трансферное окно, чтобы подписать Эдуардо Камавингу, сообщает France Football.

Источник утверждает, что немецкая команда хочет опередить Реал в борьбе за футболиста.

В текущем сезоне Камавинга сыграл в 35 матчах Ренна, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, что Камавинга отказался продлевать контракт с Ренном, француз является целью Реала.