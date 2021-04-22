Германия

Мюнхенский клуб доволен показателями камерунца.

Руководство Баварии предложило новый краткосрочный контракт нападающему Эрику Максиму Чупо-Мотингу.

Камерунец, соглашение которого с мюнхенцами истекает в конце сезона, перебрался в Баварию лишь в октябре прошлого года из ПСЖ.

За неполный сезон в составе Баварии 32-летний форвард провел 30 матчей во всех турнирах за команду Ханса-Дитера Флика, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик шутливо высказался о форме нападающего своего клуба Эрика Чупо-Мотинга.