Мюнхенский клуб доволен показателями камерунца.
Эрик-Максим Чупо-Мотинг, getty images
22 апреля 2021, 15:24
Руководство Баварии предложило новый краткосрочный контракт нападающему Эрику Максиму Чупо-Мотингу.
Камерунец, соглашение которого с мюнхенцами истекает в конце сезона, перебрался в Баварию лишь в октябре прошлого года из ПСЖ.
За неполный сезон в составе Баварии 32-летний форвард провел 30 матчей во всех турнирах за команду Ханса-Дитера Флика, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
Ранее главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик шутливо высказался о форме нападающего своего клуба Эрика Чупо-Мотинга.