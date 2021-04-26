Германия

В свой прошлый приход Маркус Вайнцирль вывел команду в Лигу Европы.

Руководство Аугсбурга после серии неудачных матчей приняло решение уволить Хайко Херрлиха и вернуть на тренерский пост Маркуса Вайнцирля — сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с Вайнцирлем подписан до 30 июня 2022 года.

46-летний специалист уже работал с Аугсбургом с 2012-го по 2016 годы и даже выводил команду в Лигу Европы. После этого Маркус без особых успехов работал с Шальке и Штутгартом.

За три тура до финиша Аугсбург занимает 13-е место, на 4 очка оторвавшись от зоны плей-офф на вылет.