Германия

"Аптекари" взяли важнейшие очки для борьбы за еврокубковые места.

В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях смог одержать победу над Айнтрахтом со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда на 70-й минуте результативным ударом отметился Леон Бейли. Спустя десять минут преимущество "аптекарей" удвоил вышедший на замену Лукас Оларио.

У гостей единственным голом отметился Андре Силва, распечатавший ворота хозяев в компенсированное время арбитром ко второму тайму. Спустя буквально минуту Керем Демирбай установил окончательную точку в матче.

После 31 матча Байер набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от дортмундской Боруссии на пять баллов. В активе Айнтрахта 56 очков и четвертая строчка. До впереди идущего Вольфсбурга лишь один балл.

Байер — Айнтрахт 3:1

Голы: Бейли, 70, Аларио, 80, Демирбай, 90+2 — Андре Силва, 90+1

Байер: Градецки — Та, Драгович, Тапсоба — Синкгравен, Паласиос, Демирбай, Беллараби (Диаби, 61) — Вирц (Амири, 85), Бейли (Венделл, 85), Шик (Аларио, 77)

Айнтрахт: Трапп — Хасебе (Йович, 77), Ндика, Хинтеррегер — Костич, Ильзанкер (Тута, 83), Соу, Дурм (Чендлер, 77) — Баркок (Юнес, 77), Камада (Цубер, 83), Андре Силва

Предупреждения: Паласиос — Ндика