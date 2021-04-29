Германия

Идея арендовать португальского полузащитника принадлежала Ханси Флику.

По окончании сезона-2020/21 полузащитник Тьяго Данташ вернется в Бенфику — считает Bild.

Бавария арендовала 20-летнего португальца по инициативе нынешнего тренера Ханси Флика, однако Юлиану Нагельсманну, который возглавит команду в следующем сезоне, полузащитник не нужен.

Данташ провел в первой команде Баварии лишь 2 матча (0 голов). Ранее он сыграл 5 матчей за первую команду Бенфики (0).