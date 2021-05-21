Германия

Наставник высказался о своем возможном назначении в национальную команду.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии.

Специалист рассказал, на какой стадии находятся его переговоры с немецким футбольным союзом.

"Понятно, что я вел переговоры с футбольным союзом Германии. Все знают о моем отношении к национальной сборной.

Все еще нужно уладить. Речь идет о мелочах. Если они уладятся, мы можем объявить об этом быстро. Однако сейчас я сосредоточил свое внимание на Аугсбурге", — сказал Флик на пресс-конференции перед игрой в чемпионате.

Напомним, Флик покинет Баварию по итогам текущего сезона. На его место уже назначили Юлиана Нагельсманна.

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