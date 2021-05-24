Германия

Предлагаем вашему внимаю лучшие взятия ворот в минувшем туре Бундеслиги.

Заключительный 34-й тур чемпионата Германии подарил болельщикам множество зрелищных матчей и красивых голов.

Официальный Youtube-канал немецкой Бундеслиги подготовил подборку из пяти лучших голов прошедшего тура, в которую попали изящный гол Ритсу Доана из Арминии, шикарный выстрел Никласа Фюллькруга из Вердера, голевой розыгрыш углового Униона с голом Марвина Фридриха, результативный удар Йосуа Киммиха из Баварии, а также невероятный гол Жоао Виктора из Вольфсбурга.

Видео голов:

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