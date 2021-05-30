Германия

Футболист оценил минувший сезон.

Вингер мюнхенской Баварии Лерой Сане оценил прошедший сезон и свои индивидуальные достижения.

"Из-за пандемии и травмы я провел плохой сезон. Мне было очень непросто. Под конец удалось обрести нужный ритм, это было очень важно.

Сейчас я сосредоточен на предстоящем Евро-2020. Должны выложиться на все сто и провести турнир на самом высоком уровне.

Есть определенное давление, однако все мы с нетерпением ждем это испытание. Скажу, что выиграть Евро — моя мечта с самого детства", — сказал Сане.

В минувшем сезоне Лерой провел за мюнхенцев 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал девять ассиситов.

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