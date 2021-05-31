Германия

Соглашение с Грегором Кобелем рассчитано до лета 2026 года.

Вратарь Штутгарта Грегор Кобель стал игроком дортмундской Боруссии, сообщает пресс-служба "шмелей".

Соглашение с 23-летним швейцарцем рассчитано на пять лет — до лета 2026 года.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кобель провел 34 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча при шести матчах на ноль. Всего он провел за "швабов" 65 матчей.

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