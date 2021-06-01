Германия

Карл-Хайнц на протяжении 30 лет был одним из руководителей мюнхенского клуба.

Бавария на своем официальном сайте объявила об отставке генерального директора и председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге.

Румменигге покинет свой пост 30 июня 2021 года по собственной инициативе. Его контракт с мюнхенским клубом был рассчитан до конца декабря 2021 года.

Карл-Хайнц занимал руководящие должности в клубе Бундеслиги с 1991 года.

На посту генерального директора 65-летнего функционера заменит бывший вратарь Баварии Оливер Кан, который и до этого работал в правлении клуба.

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