Английский вингер может перебраться в Германию.
Хадсон-Одои, getty images
08 июня 2021, 18:57
Бавария продолжает рассматривать различные варианты усиления атакующей линии в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание The Times, мюнхенцы возобновили интерес к вингеру Челси Каллуму Хадсону-Одои.
В текущем сезоне английский футболист провел 37 поединков, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что Каллум Хадсон-Одои хочет провести сезон в аренде в другой команде.