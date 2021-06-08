Германия

Английский вингер может перебраться в Германию.

Бавария продолжает рассматривать различные варианты усиления атакующей линии в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание The Times, мюнхенцы возобновили интерес к вингеру Челси Каллуму Хадсону-Одои.

В текущем сезоне английский футболист провел 37 поединков, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Каллум Хадсон-Одои хочет провести сезон в аренде в другой команде.