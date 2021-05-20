Германия

Дела у "кобальтовых" идут все хуже.

Шальке 04 расстанется с десятью футболистами и тремя сотрудниками клуба по окончании сезона.

Сообщается, что контракты Бенжамена Стамбули, Бастиана Очипки, Шкодрана Мустафи, Набиля Бенталеба, Стивена Скжибски и Алессандро Шепфа не будут продлены, в связи с чем футболисты не продолжат защищать цвета клуба.

В свою очередь Вильям (Вольфсбург), Гонсалу Пасиенсия, Фредерик Рённов(оба Айнтрахт Франкфурт) и Килиан Людевиг (РБ Зальцбург) вернутся в свои клубы после завершения арендных соглашений.

Также Шальке покинут тренер Квирин Лепперт, диетолог Вибке-Мария Шлюземанн и физиотерапевт Деннис Шмитц.

"Шальке 04 желает игрокам и сотрудникам всего наилучшего в их личном и профессиональном будущем. S04 проинформирует о дальнейших кадровых решениях в должное время", — говориться в заявлении немецкого клуба.

Напомним, что по итогу текущего сезона Шальке 04 опуститься во вторую Бундеслигу. Также вашему вниманию подборку лучших голов "кобальтовых" в высшем дивизионе за последние 30 сезонов.