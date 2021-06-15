Германия

Украинский нападающий рассказал о непростом моменте его карьеры.

В новом эпизоде шоу-интервью Вацко Live приглашенным гостем стал нападающий сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который, в частности, рассказал об одном из непростых моментов его профессиональной карьеры — разрыве отношений с дортмундской Боруссией летом 2018-го года.

"Я не жалею о переходе в Вест Хэм, но вся история, которая предшествовала этому трансферу — удар по самолюбию.

Летом в Боруссию пришел новый тренер, думаю, буду доказывать. Специально приехал пораньше, за три-четыре дня до начала сборов. Звонит мне мой агент и говорит: "В Дортмунде сейчас сын президента Вест Хэма, он хочет с тобой встретиться".

Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в Боруссию пришел новый тренер, а я хочу доказать ему свою состоятельность. Но, если главный тренер Боруссии скажет, что я ему не нужен — готов перейти в Вест Хэм.

Тут он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом Боруссии и тот поставил подпись, что сделка состоялась. Вест Хэму нужно было только со мной договориться.

Это все за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит, что ты уходишь. Я сказал: "Все. Не хочу тут больше находиться". Меня даже никто не спросил — хочу ли я. Меня это разозлило.

Клубный доктор первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я ведь никогда не видел президента Вест Хэма, его сына. Не знал, как они выглядят. Думал, что может это какой-то развод.

Сказал, что пусть хотя бы из Боруссии мне кто-то сообщит. И тут через пять минут пишет доктор. Потом набрал Ватцке", — подытожил свой рассказ футболист.

Напомним, что за время выступлений в составе "шмелей" Андрей Ярмоленко сыграл 26 матчей, в которых по шесть раз отличался забитыми мячами и отдавал голевые передачи.