Германия

Лидер мюнхенского клуба допускает смену клубной прописки.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски может в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации источника, поляк не исключает своего ухода из мюнхенского клуба, так как рассматривает вариант перехода в другой чемпионат.

Сообщается, что форвард будет интересен ПСЖ, Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. При этом отмечается, что приоритетным вариантом для 32-летнего футболиста является мадридский Реал.

Бавария в свою очередь не намерена расставаться с Левандовски, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне поляк принял участие в 29 матчах в рамках Бундеслиги, в которых забил 41 гол, побив рекорд легенды немецкого футбола Герда Мюллера.

Напомним, что Левандовски был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге-2020/21.