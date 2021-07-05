Германия

РБ Лейпциг разрешил своему бывшему защитнику присоединиться к новой команде раньше оговоренного срока.

В понедельник, 5 июля, Бавария вышла из отпуска и начала подготовку к сезону-2021/22, при этом новичок чемпионов Дайот Упамекано также находится в составе команды — сообщил официальный сайт клуба.

О переходе Упамекано в Баварию из РБ Лейпциг было объявлено еще в феврале, однако по условиям трансфера он должен был присоединиться к новой команде 15 июля. Руководству Баварии удалось убедить коллег из Лейпцига внести изменения в первоначальные договоренности и разрешить 22-летнему французу начать подготовку к сезону на 10 дней раньше.

В послужном списке Упамекано 3 матча (1 гол) за национальную сборную Франции, а также выступления за Лиферинг (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), РБ Зальцбург (23, 0) и РБ Лейпциг (154, 4).

В понедельник, 5 июля, у баварцев запланированы различные медицинские и прочие тесты. В настоящий момент в распоряжении Юлиана Нагельсманна находится 19 футболистов (из них трое — вратари).

Чемпионат Германии стартует 13 августа поединком Боруссия М — Бавария. Начало в 21:30 по киевскому времени.