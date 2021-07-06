Германия

Рафаэль Сантос Борре сменил аргентинский чемпионат на немецкий.

Айнтрахт на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Ривер Плейта Рафаэлем Сантосом Борре.

Соглашение с 25-летним колумбийским форвардом рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшей кампании Борре провел 17 поединков, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

В настоящее время Борре выступает за сборную Колумбии на Копа Америка, где его национальная команда пробилась в полуфинал турнира, обыграв Уругвай в серии послематчевых пенальти.

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