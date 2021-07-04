Копа Америка

Команды не смогли распечатать ворота друг друга на протяжении 120 минут матча.

Сборная Колумбии в четвертьфинальном матче Кубка Америки в серии послематчевых пенальти обыграла Уругвай и вышла в полуфинал турнира.

Основное время матча, как и дополнительное завершилось без забитых мячей. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались колумбийцы, где точными ударами с точки отметились Дуван Сапата, Давинсон Санчес, Йерри Мина и Мигель Борха. В составе уругвайцев забивали Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

В полуфинале турнира сборная Колумбии сыграет с победителем пары Аргентина — Эквадор.

Уругвай – Колумбия 0:0 (по пенальти 2:4)

Уругвай: Муслера — Винья, Годин, Хименес, Нандес — Бентакур, Весино, Вальверде (Касерес, 80), де Арраскаэта (Торрес, 68) — Кавани, Суарес.

Колумбия: Оспина — Тесильо, Санчес, Мина, Муньос — Диас, Куэльяр, Барриос, Борре (Борха, 87) — Сапата, Муриэль (Чара, 67).

Предупреждение: Годин.