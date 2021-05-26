Германия

Тренер сменил клубы в Германии.

Оливер Гласнер, который в минувшем сезоне стоял у руля Вольфсбурга, возглавил франкфуртский Айнтрахт.

Руководство Айнтрахта приняло решение заключить с Гласнером контракт на три года, до лета 2024 года.

Glasner moves from @VfLWolfsburg_EN, who he led to fourth place in the league and @ChampionsLeague qualification last season. Glasner still had a contract at the club until 30 June 2022, meaning a transfer fee was required. The two clubs agreed not to disclose this.#SGE — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) May 26, 2021

На новом посту 46-летний Гласнер сменил Ади Хюттера, который подписал контракт с Боруссией М.

Под руководством Гласнера Вольфсбург занял четвертое место в Бундеслиге в минувшем сезоне и вышел в Лигу чемпионов.

Что касается Айнтрахта, то команда финишировала на на пятой позиции и пробилась в Лигу Европы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.