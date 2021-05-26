Тренер сменил клубы в Германии.
Оливер Гласнер, Getty Images
26 мая 2021, 16:50
Оливер Гласнер, который в минувшем сезоне стоял у руля Вольфсбурга, возглавил франкфуртский Айнтрахт.
Руководство Айнтрахта приняло решение заключить с Гласнером контракт на три года, до лета 2024 года.
На новом посту 46-летний Гласнер сменил Ади Хюттера, который подписал контракт с Боруссией М.
Под руководством Гласнера Вольфсбург занял четвертое место в Бундеслиге в минувшем сезоне и вышел в Лигу чемпионов.
Что касается Айнтрахта, то команда финишировала на на пятой позиции и пробилась в Лигу Европы.
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