Оливер Гласнер, который в минувшем сезоне стоял у руля Вольфсбурга, возглавил франкфуртский Айнтрахт.

Руководство Айнтрахта приняло решение заключить с Гласнером контракт на три года, до лета 2024 года.

Glasner moves from @VfLWolfsburg_EN, who he led to fourth place in the league and @ChampionsLeague qualification last season. Glasner still had a contract at the club until 30 June 2022, meaning a transfer fee was required. The two clubs agreed not to disclose this.#SGE