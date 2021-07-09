Германия

При этом, наставник уверял, что будет использовать линию из четырех игроков.

После торжественной процедуры подписания контракта с мюнхенской Баварией ранее на этой неделе, Юлиан Нагельсманн провел длительное общение с журналистами, которые также затронули вопрос о переходе "Красной машины" на схему с тремя центральными защитниками, которую данный специалист успешно применял во время работы в РБ Лейпциг.

Тогда Нагельсманн завершил, что действующий чемпион Германии продолжит выступать в привычной для него формации с четырьмя игроками в обороне, однако уже на первой тренировке после этого наигрывал тройку Упамекано – Ньянзу – Станишич, в условиях отсутствия большинства футболистов основного состава. Омар Ричардс и Буна Сарр при этом выступали на флангах.

Стоит отметить, что с присутствием в обойме таких игроков как Николас Зюле, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Йосуа Киммих, Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала, проблем с перестроением у новоиспеченного наставника Баварии быть не должно.