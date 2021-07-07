Германия

Молодой специалист уже сегодня приступит к работе в мюнхенском клубе.

Бавария официально представила нового главного тренера — Юлиана Нагельсманна.

Уроженец баварского региона сегодня проведет первую тренировку с командой начиная.

Соглашение с 33-летним немецким специалистом подписано сроком на пять лет — до июня 2026 года.

Стоит напомнить, что тренерский путь Нагельсманна в немецкой Бундеслиге начинался в 2016-м году с руководством над Хоффенхаймом, что позволило ему стать наиболее молодым наставником в истории национального первенства своей страны.

Также сообщалось, что Бавария заплатит 25 млн евро отступных Лейпцигу за не немецкого специалиста.

Ранее стал известен тренерский штаб Нагельсманна в мюнхенском клубе.