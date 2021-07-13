Германия

Новинка леверкузенского клуба вдохновлена сезоном-2001/02.

Леверкузенский Байер на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Новая экипировка "аптекарей" была вдохновлена самым успешным сезоном в истории клуба — это была кампания-2001/02, в которой Байер занял второе место в Бундеслиге, а также проиграл в финалах Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Новая форма выполнена в красном и черном цветах с вертикальными полосами. Техническим спонсором немецкого клуба является компания Jako.

По итогам минувшего сезона Байер набрал 52 очка и занял шестое место в Бундеслиге.

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