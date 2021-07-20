Германия

Футболист продолжит карьеру в Германии.

Берлинский Унион на своем официальном сайте сообщил о выкупе форварда Ливерпуля Тайво Авоньи.

Детали соглашения с 23-летним нигерийским нападающим остаются неизвестными.

"Я счастлив, что после множества аренд наконец-то обзавелся домом. Я многим обязан Униону, и тот факт, что я получил контракт, делает меня счастливым и гордым.

Это фантастика, что я могу продолжать идти по одному пути с таким клубом. Я сделаю все, чтобы вернуть свою форму" — сказал футболист.

В минувшем сезоне Авоньи выступал за Унион на правах аренды, провел 22 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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