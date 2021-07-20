Футболист продолжит карьеру в Германии.
Тайво Авоньи, Getty Images
20 июля 2021, 18:22
Берлинский Унион на своем официальном сайте сообщил о выкупе форварда Ливерпуля Тайво Авоньи.
Детали соглашения с 23-летним нигерийским нападающим остаются неизвестными.
"Я счастлив, что после множества аренд наконец-то обзавелся домом. Я многим обязан Униону, и тот факт, что я получил контракт, делает меня счастливым и гордым.
Это фантастика, что я могу продолжать идти по одному пути с таким клубом. Я сделаю все, чтобы вернуть свою форму" — сказал футболист.
В минувшем сезоне Авоньи выступал за Унион на правах аренды, провел 22 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.
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