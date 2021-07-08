Германия

У немецкого футболиста заканчивается контракт следующим летом.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи в прессе о возможном уходе полузащитника мюнхенского клуба Леона Горецки, контракт которого, закончится следующим летом.

"Леон — важный игрок для нас. Я буду счастлив, если мне будет суждено поработать с ним в течение многих лет. Я очень ценю Горецку, потому что он один из самых опасных полузащитников в мире. Любой тренер хотел бы иметь такого футболиста в своей команде", — приводит слова Нагельсманна Goal.com.

Ранее сообщалось, что агент 26-летнего немца ищет ему новую команду, при том, что в его услугах заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед.

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