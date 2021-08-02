Футболист останется играть в Леверкузене.
Лукас Аларио, getty images
02 августа 2021, 21:21
Нападающий леверкузенского Байера Лукас Аларио поставил подпись под новым контрактом.
Соглашение с 24-летним аргентинцем продлено на три года, до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Аларио сыграл за Байер 33 матча, в которых сумел забить 15 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что Байер договорился с Астон Виллой о продаже вингера Бейли.
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