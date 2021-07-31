Англия

Футболист продолжит карьеру в Англии.

Вингер сборной Ямайки и леверкузенского Байера Леон Бейли продолжит карьеру в Астон Вилле. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Клуб подтвердил договоренность с Байером о трансфере футболиста при условии, что игрок пройдет медицинское обследование и завершит согласование условий личного контракта.

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms. — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 31, 2021

В прошлом сезоне Леон Бейли провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.

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