Вингер сборной Ямайки и леверкузенского Байера Леон Бейли продолжит карьеру в Астон Вилле. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Клуб подтвердил договоренность с Байером о трансфере футболиста при условии, что игрок пройдет медицинское обследование и завершит согласование условий личного контракта.

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms.