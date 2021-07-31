Футболист продолжит карьеру в Англии.
Леон Бейли, Getty images
31 июля 2021, 18:20
Вингер сборной Ямайки и леверкузенского Байера Леон Бейли продолжит карьеру в Астон Вилле. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Клуб подтвердил договоренность с Байером о трансфере футболиста при условии, что игрок пройдет медицинское обследование и завершит согласование условий личного контракта.
В прошлом сезоне Леон Бейли провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.
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