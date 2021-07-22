Байер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Брюгге Одилоном Коссуну.

Соглашение с 20-летним ивуарийцем рассчитано до лета 2026года. Сумма трансфера не разглашается.

В прошедшем сезоне Коссуну провел 42 поединка, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету шесть встреч в составе сборной Кот-д'Ивуара.

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