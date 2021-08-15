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Штутгарт - Гройтер Фюрт, Getty Images
15 августа 2021, 12:59
В поединке стартового тура немецкой Бундеслиги Штутгарт на своем поле разгромил новичка чемпионата Гройтер Фюрт (5:1).
В составе "швабов" результативными ударами отметились Эндо, Клемент и Аль-Гаддиуи, а оформленным дублем отличился Кемпф. В составе "зеленых" единственным точным ударом отметился Левелинг.
Видео голов и обзор матча:
Штутгарт - Гройтер Фюрт 5:1
Голы: Эндо, 30, Клемент, 36, Кемпф, 55, 76, Аль-Гаддиуи, 61 — Левелинг, 90+3
Штутгарт: Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Массимо, Каразор (Клемент, 9), Эндо, Ферстер, Климович (Дидави, 65), Аль-Гаддиуи (Санко, 65; Томми, 69).
Гройтер: Бурхерт, Майерхефер, Юнг, Хогма, Бауэр, Иттер, Грин (Файн, 70), Зегуин, Зойферт (Сарпей, 58), Нильсен (Абиама, 59), Хргота (Левелинг, 85).
Предупреждение: Зегуин.